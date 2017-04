Arnold Kruiswijk wil mooi seizoen Vitesse afsluiten met hoofdprijs

ARNHEM - Voor Vitesse zou het winnen van de beker een absolute hoofdprijs zijn. Arnold Kruiswijk heeft zeker een basisplaats zondag. 'Heel bijzonder hoe het leeft.'

De 32-jarige Kruiswijk is bezig aan een goed seizoen. 'Ik heb veel gevoetbald, ik ga nu richting mijn derde jaar. Of ik bij Vitesse blijf? Dat zou goed kunnen. We gaan daar nog gesprekken over voren. Nee, ik hoop in elk geval niet dat zondag mijn laatste belangrijke wedstrijd is bij Vitesse', zegt de Groninger.

Zekerheidje

Kruiswijk zal linksback spelen tegen AZ. De weer fitte Matt Miazga keert terug in het centrum van de verdediging. Voor trainer Henk Fraser is Kruiswijk een 'zekerheidje' bij Vitesse. De routinier kreeg af en toe een keer rust, maar zeker in belangrijke wedstrijden deed Fraser altijd een beroep op hem en de verdediger beschaamde dat vertrouwen nooit.

Alles moet kloppen

Met zijn eerste doelpunt in het profvoetbal, begin maart tegen Sparta, groeide Kruiswijk zelfs uit tot een soort cultheld bij de fans. Een bekerfinale spelen deed hij nog nooit. 'Als je ziet hoe het leeft, is dat heel bijzonder', zegt Kruiswijk. 'Het is geen knock-out systeem of een poule. Je moet er direct staan in één wedstrijd. Dat zorgt wel voor een andere druk. In 90 minuten moet het gebeuren. Je krijgt één moment de kans. Het zal allemaal moeten kloppen.'

Niets anders

Kruiswijk is er niet de persoon naar zich erg nerveus te maken. Hij leeft al jaren als een serieuze prof en weet hoe hij zich moet voorbereiden op grote wedstrijden. 'Ik probeer niet zo veel anders te doen. Er verandert dus niet zo veel. Alleen als je zondag al dat geel zwart ziet in het stadion, zal dat wel even heel bijzonder zijn.'