Hatert viert Abraham, boten kijken in Elburg en een Gelderse derby. Dit is het nieuws van vrijdag 28 april

Foto: Pixabay

ARNHEM - Het oudste wijkcentrum van Nederland staat in Gelderland en viert vandaag feest, bootje kijken in Elburg tijdens de Sleepbootdagen en de Gelderse voetbalderby De Graafschap - Achilles'29 staat op het programma. Dit is het nieuws van vrijdag 28 april.

Hatert viert Abraham Vandaag precies vijftig jaar geleden had Hatert de primeur: de Nijmeegse wijk kreeg op 28 april 1967 de beschikking over het allereerste wijkcentrum van Nederland. En dat moet natuurlijk gevierd worden. En niet één dag. Nee, tot en met zondag staat het centrum stil bij dit heuglijke feit. Zo zijn er verschillende optredens, een voetbaltoernooi en een dans- en muziekmiddag. Boten kijken in Elburg Vandaag starten de Elburger Sleepbootdagen weer. Tientallen historische sleepboten doen de komende dagen de haven van Elburg aan. Ook geven een voormalige bunkerschip en een mobiele smederij demonstraties. En delen de kapiteins van de sleepboten hun passie met de bezoekers. Gelderse derby in de Jupiler League Met nog twee wedstrijden te gaan móet Achilles'29 minimaal vier punten halen om kans te maken in de Jupiler League te blijven. De eerstvolgende tegenstander is provinciegenoot De Graafschap. En ook de Doetinchemmers hebben nog iets om voor te strijden: de tiende plek. Deze plek geeft aan het einde van het seizoen recht op nacompetitievoetbal. Daarvoor moet De Graafschap wel een achterstand van drie punten goedmaken op Eindhoven (nummer tien) óf Emmen (nummer negen).