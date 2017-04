André Hazes jr breekt concert in Arnhem af na bierdouche

ARNHEM - André Hazes junior is tijdens zijn optreden bij het Foute Oranjefeest op de De Trans in Arnhem donderdagavond bekogeld met bier. De zanger, ook bekend als Dré Hazes, besloot zijn optreden voortijdig te stoppen.

Op de Facebookpagina van André Hazes junior zijn reacties te lezen van bezoekers van het Foute Oranjefeest.

'Ik was net bij het optreden in Arnhem, ik wil mijn excuses aanbieden namens Arnhem, dankzij een paar van die 'etterbakken', (sorry ik heb er geen ander woord voor) hebben wij een superleuk optreden moeten missen! Ik hoop dat je nog eens wilt komen en dan misschien wat vroeger op de dag!', schrijft Marjolein van Kleef.

Jongen van 8 mist lievelingsnummer

'Helaas ging het in Arnhem niet zo lekker.. mijn zoon van 8 wilde graag maar jou.. dus daar stonden we in de menigte', schrijft Lisette Peters. 'Zijn lievelingsnummer 'Leef' heeft hij gemist. Gelukkig heb je nog naar hem gezwaaid toen hij door lieve jongens op de nek was genomen. Natuurlijk begrijpen we jouw keus maar het blijft erg jammer... Hij heeft je in ieder geval een keer live gezien', schrijft Lisette.

Bijna alle fans van André Hazes junior reageren op zijn Facebookpagina met begrip voor zijn besluit om het podium al na een kwartier te verlaten.

Hazes kreeg ook al eens een bierdouche in Ulft

In 2015 staakte André Hazes een optreden in Ulft, eveneens na een bierdouche. 'Mijn vader had gezegd dat is zonde, dat moet je opdrinken', zei hij later tegen Omroep Gelderland.

André Hazes jr. staakt optreden in Ulft na bierdouche: 'Als er geen respect is ga ik naar huis'