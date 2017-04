Vuurwerk in Arnhem, gaat het nu wel of niet door?

Foto: Pixabay

ARNHEM - Gaat het nu wel of niet door, het vuurwerk op de avond van Koningsdag in Arnhem? Veel mensen vragen het zich af. Het ging bijna niet door, maar er is vanavond vanaf 22.00 uur traditiegetrouw toch een vuurwerkshow te zien vanaf de Rijnkade in Arnhem.

De vuurwerkshow dreigde niet door te gaan, omdat de gemeente er dit jaar niet meer aan mee betaalt. Ondernemers lieten het daar niet bij zitten en begonnen een crowdfundingsactie, die binnen 24 uur 5000 euro opleverde. De vuurwerkshow wordt gegeven op het terrein Stadsblokken in Arnhem en duurt tussen de 10 en 15 minuten. Zie ook: Toch vuurwerkshow op Koningsdag in Arnhem