Ondergoed, tientallen schoenen en complete kasten; de restanten van de vrijmarkt

APELDOORN - De mannen van afvalbedrijf Circulus Berkel zijn er nog de hele avond druk mee; het opruimen en schoonmaken van de binnenstad van Apeldoorn na Koningsdag.

Zodra de verkopers van de vrijmarkt zijn verdwenen, nemen de schoonmakers het centrum van Apeldoorn over met veegwagens en grote vuilnistrucks. Ondanks de toestroom van feestgangers in de binnenstad, werken de vuilnismannen in een straf tempo door om zo snel mogelijk al het afval van straat te halen.

Opvallend veel bananendozen eindigen in de vuilniswagen, wat betekent dat er veel is verkocht vandaag. Deze stevige dozen zijn populair onder de vrijmarkthandelaren om hun handelswaar in mee te nemen naar de kleedjesmarkt.

Tussen alle zooi liggen veel opvallende spullen, bijvoorbeeld horloges en tientallen paren incomplete schoenen. Vuilnisman Jordy ten Have kijkt daar echter niet meer van op: 'We hebben amper honderd meter straat gehad, maar je komt de gekste dingen tegen. Van ondergoed tot complete kasten.'

De schoonmaakklus duurt tot een uur of tien vanavond.