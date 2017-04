VIDEO: 'We wisten: dit gaat fout!'; BMX'er belandt naast opblaaskussen

Foto: Henk de Koeyer

WAPENVELD - Een BMX'er is donderdag gewond geraakt tijdens de Oranjefeesten in het Stationspark in Wapenveld. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem is.

Henk de Koeyer uit Zeeland was toevallig in Gelderland en filmde het ongeval. 'Je verwacht zoiets niet. Toevallig zei mijn vrouw: 'Film de sprongen van de BMX'ers voor onze zoon!' En voordat ik het wist, lag hij naast het kussen.' Het ongeval gebeurde tijdens de training voor de Kingsdag Extreme. Bij dit onderdeel worden BMX'ers met een lier over het parcours getrokken tot bij de schans. Dan laten de BMX'ers de lier los en maken ze een salto in de lucht, voordat ze op een springkussen landen. Geen salto 'En daar ging het mis. Hij liet de lier niet los', vertelt Henk. 'We gingen ervan uit dat hij een salto zou maken, maar we zagen geen salto. Hij maakte in de lucht rare bewegingen met zijn armen en benen. Toen wisten we: dit gaat fout!' Het slachtoffer maakte een behoorlijke smak op de grond. 'We stonden er vrij ver vanaf, dus konden gelukkig de landing niet zien.' 'Bij bewustzijn' De organisatie belde de hulpdiensten na het ongeval en schermde het slachtoffer af voor de omstanders. De ambulancemedewerkers namen de ongelukkige BMX'er mee naar het ziekenhuis. 'Ik hoorde dat hij last had van zijn heup, maar gelukkig ook bij bewustzijn is gekomen. En hij zou gezegd hebben dat het zijn eigen schuld was, omdat hij de lier nog in zijn hand had.'