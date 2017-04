Koningsdag kouder dan Kerst

Foto: Ab Donker

DE BILT - In De Bilt werd het donderdag net geen 11 graden Celsius. Daarmee is Koningsdag officieel kouder dan afgelopen Kerst (11,7 graden Celsius). Sinds de start van de viering van Koninginnedag in 1949 was het slechts één keer kouder, laat Weeronline.nl weten.

De verandering van Koninginnedag naar Koningsdag heeft de kans op koud weer duidelijk vergroot. Het is op 27 april gemiddeld genomen ruim een graad kouder dan op 30 april. Daarnaast is er op 27 april meer kans op regen. Sproeien tegen het koude weer In Deil stonden de beregeningsinstallaties overuren te draaien om de boomgaarden nat te houden en de bloesem tegen de nachtvorst te beschermen. En dat leverde een mooie foto vanuit de lucht op.

Foto: Ronald Verwijs Foto: Ronald Verwijs