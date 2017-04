Terugkeer Fortarock lijkt nabij

NIJMEGEN - Fortarock keert terug. Althans, dat heeft er alle schijn van, als we het Twitteraccount van het muziekfestival mogen geloven. Op het sociale netwerk vraagt de organisatie naar namen van artiesten die volgend jaar op het festival zouden moeten optreden.

Het festival wordt sinds de zomer van 2009 jaarlijks georganiseerd in het Goffertpark, maar slaat nu dus een jaar over. De organisatie geeft aan te kampen te hebben met toenemende concurrentie en stijgende kosten. Ook afwijkende tourdata van veel artiesten gooiden roet in het eten.