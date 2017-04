Politie op Facebook tegen bijna aangereden fietser: 'Sorry!'

NIJMEGEN - De politie Nijmegen-Noord heeft donderdagmiddag op Facebook haar excuses aangeboden. Agenten hadden 's ochtends bijna een fietser aangereden op het Keizer Karelplein. Met het bericht wil de politie zich hiervoor verontschuldigen.

'Aan de fietser die vandaag omstreeks 11:50 uur op het Keizer Karelplein een bijna aanrijding had met een politieauto is dit bericht gericht: sorry!', start het Facebookbericht.

Volgens het bericht waren agenten in de politieauto onderweg een fietsendief op heterdaad te betrappen. 'We moesten snel ter plaatse zijn. Wij reden door rood zonder gebruik te maken van het zwaailicht en de sirene. Já, dit is toegestaan. Já, de bestuurder van de politieauto is verantwoordelijk om dit op een veilige manier te doen', valt er verder te lezen.

'Nogmaals excuses'

De agenten zagen hun snelle rit bijna fout gaan. 'Gelukkig kon u ontwijken en reden wij in een politievoertuig met goede remmen, anders waren er grotere problemen geweest. Aan de fietser nogmaals excuses!', sluit de politie het bericht af.