Benoeming Rehwinkel: 'Beeld ontstaat dat het niet uitmaakt wat je uithaalt in het openbaar bestuur'

ARNHEM - Met de benoeming van Peter Rehwinkel tot waarnemend burgemeester in Zaltbommel ontstaat het beeld van een klein clubje politici dat elkaar de baantjes geeft en waarbij het niet zoveel uitmaakt wat je doet. Dat zeggen deskundigen over de benoeming van de omstreden Rehwinkel. Hij is niet de eerste bestuurder die in Gelderland een tweede kans krijgt.

'Het wekt het idee dat het niet uitmaakt wat je uithaalt in het openbaar bestuur', zegt de Nijmeegse politicoloog Peter van der Heiden. 'Dat je altijd weer terug kunt, dat je de hand boven het hoofd wordt gehouden. De hoge heren spelen elkaar het balletje toe. In onze politieke tijd moet je dat idee niet hebben.'

Ook de Nijmeegse hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries stelt vraagtekens bij de beslissing om Rehwinkel aan te stellen als waarnemend burgemeester van Zaltbommel. 'Je kunt je afvragen of dat handig is. En ik zou zeggen: dat is niet handig. Je wilt als gemeente geen burgemeester die zoveel ophef, zoveel negatieve aandacht in de landelijke en regionale media krijgt. Dat wil je niet.'

Eind 2013, twee jaar voor het einde van zijn ambtstermijn, gaf de 52-jarige Peter Rehwinkel (PvdA) zijn baan als burgemeester van Groningen op om aan de slag te gaan als rampenmanager in Barcelona. Die baan bleek bij navraag niet te bestaan, wat vragen opriep over zijn wachtgeldregeling. In Groningen was hij al eerder onder vuur komen te liggen, omdat hij tijdens de Facebookrellen in het nabijgelegen villadorp Haren niet had toegestaan dat de relschoppers per bus naar Groningen werden gebracht.

Reclasseringsinstantie

In Zaltbommel mag hij het nog eens proberen. Hij werd unaniem naar voren geschoven door de fractievoorzitters, die met vijf kandidaten gesprekken hadden gevoerd. Deze kandidaten werden aangeleverd door Commissaris van de Koning Clemens Cornielje.

De kwestie doet terugdenken aan de voordracht van Loek Hermans als waarnemend burgemeester van Zutphen in 2015. Hermans stapte een maand eerder op als VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, omdat hij als toezichthouder medeverantwoordelijk werd gehouden voor het wanbeleid en het faillissement van thuiszorgorganisatie Meavita. Toen er ophef over de benoeming ontstond zei Cornielje dat iedereen een tweede kans verdient. Van der Heijden: 'Prachtig, dat vind ik een mooi streven. Maar de vraag is of het openbaar bestuur de reclasseringsinstantie moet zijn. Ik denk dat je eerst ergens anders moet bewijzen dat je van dat vlekje af bent.'

Incubatietijd

Van der Heiden vindt dat nu te veel de indruk wordt gewekt dat je als bestuurder niets hoeft te doen om van je 'vlekje' af te komen. 'Blijkbaar zit er een soort incubatietijd op integriteit. Op een gegeven moment is het gewoon klaar. Je hoeft niks te doen zelf, de tijd verstrijkt en je integriteit is weer terug.'

De Vries vraagt zich hardop af of Rehwinkel niet beter de eer aan zichzelf kan houden. 'Hij begint nu met een achterstand. Dat kan hij alleen maar goedmaken door goed werk te leveren en te laten zien dat hij geleerd heeft van de fouten uit het verleden.'

