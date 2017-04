Er is weer hoop voor Koningsdagfestiviteiten in Doorwerth en Heveadorp

DOORWERTH - Het leek er op dat Koningsdag in Doorwerth en Heveadorp dit jaar voor het laatst gevierd zou worden. Het bestuur van de oranjevereniging heeft op Koningsdag bekend gemaakt dat de festiviteiten volgend jaar misschien tóch door kunnen gaan.

Voorzitter Jan Lugthart van de Oranjevereniging Doorwerth-Heveadorp luidde eerder de noodklok. Hij moet vanwege zijn gezondheid noodgedwongen stoppen als voorzitter. Zijn vrouw, die ook in het bestuur zit en daarnaast nog een baan heeft, stopt er ook mee om hem te verzorgen. Ook twee andere bestuursleden houden het voor gezien, waardoor de vereniging zonder bestuur zou zitten voor volgend jaar.

Vrijwilligers zijn lastig te vinden

Ook de vijfentwintig vrijwilligers die de activiteiten op Koningsdag begeleiden zijn steeds moeilijker te vinden. Dit probleem speelt ook in andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld Randwijk. De ouderen houden er mee op en er zijn weinig mensen die het stokje willen overnemen. Volwassenen geven aan het te druk te hebben met baan en gezin. Jongeren slapen liever uit met Koningsdag, om daarna te gaan feesten.

Nieuwe bestuursleden

Jan Lugthart van de oranjevereniging Doorwerth-Heveadorp had de hoop al een beetje opgegeven, omdat niemand zich meldde na zijn oproep om nieuwe vrijwilligers. Maar nu hebben drie nieuwe leden zich aangemeld voor het bestuur. Daarmee zijn nog niet alle plekken bezet in het vijfkoppig bestuur, maar het is een begin. En is er dus een grote kans dat er in Doorwerth en Heveadorp volgend jaar toch weer Koningsdag gevierd kan worden.