Foor eet gezonder en gaat vroeger slapen: 'Finale is ook voor mij een groot moment'

ARNHEM - Vitessenaar Navarone Foor krijgt de kriebels in zijn buik als hij denkt aan aankomende zondag. De aanvaller heeft zin in de bekerfinale. 'Het is een mooi moment voor de club en ons team, we zijn er klaar voor.'

'Ik denk er natuurlijk veel aan', zegt Foor. De spanning is er ook zeker, maar ik laat het ook allemaal op mij afkomen. Je moet ook genieten van het moment.'

En die mogelijkheid gaat Foor zeker krijgen. De aanvaller kwam deze zomer over van NEC naar Vitesse en had een moeilijke periode met blessures en een wat mindere vorm. Maar inmiddels heeft hij trainer Henk Fraser overtuigd en speelt de man uit Opheusden een belangrijke rol in de Arnhemse ploeg.

'Ben meer mezelf'

'Ik ben nu meer mezelf en daardoor begin ik ook lekkerder te voetballen', vertelt Foor. Voor de goede vorm in de bekerfinale doet hij dan ook extra zijn best. 'Ik eet nog wat gezonder en ga vroeger slapen. Het is een groot moment zondag, ook voor mijzelf.'

'Wij zijn de favoriet'

En dat grote moment wil de Vitesse-aanvaller niet laten verpesten door een nederlaag. 'Als je verliest, herinnert niemand zich meer dat je in de finale stond. Je moet winnen.'

Maar Foor denkt ook dat dat moet. 'Wij zijn de favoriet', zegt hij lachend. 'Het wordt een spannende partij, maar Vitesse hoort de finale te winnen. We hebben daarvoor gestreden en we moeten het nu afmaken. We zullen zien wat de strijd gaat brengen.'