Liveblog (gesloten): Gelderland viert Koningsdag

ARNHEM - Gelderland viert massaal Koningsdag 2017. Deze feestelijke dag wordt in de provincie op verschillende manieren gevierd. In dit liveblog hielden wij u tot ongeveer 18.30 uur op de hoogte.

18.37 Koningsdag 2017 zit er voor de meeste mensen op, maar niet voor de vuilnismannen! Tot vanavond 22.00 uur verwachten deze medewerkers van Circulus Berkel bezig te zijn om Apeldoorn weer spic en span te maken.

Hiermee beëindigen we het liveblog van Koningsdag 2017 in Gelderland.

Scroll naar beneden om te bekijken hoe Gelderland genoot van deze speciale Koningsdag.

18.20 Het wordt tijd dat de troep wordt opgeruimd.

Foto: Ton Arbouw

17.47 Wat viel het mee met het weer vandaag he! Weinig regen en gelukkig veel zon! Toch was het op deze Koningsdag kouder dan eind december...

17.39 Deze foto is gemaakt door Omroep Gelderland-verslaggever Ton Arbouw vandaag. En u mag raden waar...

17.30 Files net over de grens in Duitsland. De Verkeersinformatie Dienst vermoedt dat er een verband is met de oranje-activiteiten vandaag...

17.25 Als je tegelijk met de Koning jarig bent... Gefeliciteerd Mark uit Zieuwent!

17.00 De handelaren op de vrijmarkt in Apeldoorn pakken hun spulletjes in.

16.48 Deze prinses heeft het naar haar zin bij Koningsdag in Ermelo.

16.40 Koningsdag in Warnsveld wordt gevierd met kleedjesmarkt en vlag en wimpel.

16.29 In Ruurlo is het geen ramp als het gaat regenen. Er zijn namelijk activiteiten in de sporthal.

16.21 Ook in Veessen wordt een zeepkistenrace gehouden.

16.12 In het kader van Koningsdag hield Randwijk een competitie: 'Heel Randwijk Bakt'.

15.55 Drukte op de markt in Arnhem! Veel Gelderlanders vieren de verjaardag van Koning Willem-Alexander.

15.45 Mocht u nog wat actiefs willen doen: in Wageningen kan u meedoen met strandrugby!

15.40 De eerste euro is binnen, op naar meer!

15.30 Burgemeester Hans Beenakker (Tiel) is in het centrum en heeft het over een 'gezellige drukte'.

15.20 In Beek wordt de jaarlijkse zeepkistenrace gehouden. Met een zeepkist racen de deelnemers ruim 400 meter naar beneden. En mocht het misgaan: er liggen 700 hooibalen langs het parcours om de racers een zachte landing te geven.

Foto: Jan Willem van der Hogen

15.10 Normaal is er een drukbezochte markt op donderdag in 's-Heerenberg, maar nu een (drukbezochte) vrijmarkt.

Foto: Heino Bohmer

15.02 Op sommige plaatsen in Gelderland betrekt het wat. Vanmiddag meer kans op regen met af en toe wat zon.

14.56 Een toren van kratten beklimmen en met een band van een waterglijbaan af, het kan in Kootwijkerbroek.

14.46 Presentatrice Esther Stegeman ging vannacht en vanochtend op pad voor een speciale televisie-uitzending. Vanaf 17.20 te zien bij Omroep Gelderland!

14.30 In Velp wordt de traditie Koningsschieten in stand gehouden. Een houten vogel moet naar beneden worden geschoten.

