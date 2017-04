Plusbus kan niet naar Gelre Ziekenhuis door afsluiting N348

DIEREN - De Plusbus Rheden-Rozendaal kan de komende drie weken geen passagiers vervoeren naar het Gelre Ziekenhuis in Zutphen. Oorzaak is de afsluiting van de N348 bij het station in Dieren. De weg gaat vanaf vrijdagavond drie weken dicht voor werkzaamheden.

De Plusbus vervoert ouderen en gehandicapten die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen. Zij kunnen met de Plusbus naar bijvoorbeeld activiteiten of het ziekenhuis. De komende drie weken wordt er niet naar het ziekenhuis in Zutphen gereden en dat betekent dat passagiers die normaal van deze dienst gebruik maken een alternatief moeten vinden. Omrijden is geen optie Tijdens de afsluiting van de N348 is er voor het doorgaande verkeer een omleiding gesteld, maar omrijden is voor de Plusbus geen optie. ‘De omleidingsroutes kosten veel extra tijd. Onze bus of auto is dan te lang weg en moeten we verhoudingsgewijs veel andere mensen teleurstellen. De Plusbus heeft immers maar een beperkt wagenpark’, meldt Gijs Nieuwenhuis van de Plusbus.

