Forse autobrand in Zwartebroek

Foto: Omroep Gelderland

ZWARTEBROEK - Op Koningsdag is in Zwartebroek even na 13.00 uur een auto uitgebrand. Onbekende hadden de auto geparkeerd en in de brand gezet.

Het brandweer korps van Zwartebroek heeft de autobrand geblust. De politie onderzoekt de vermoedelijke brandstichting en laat de auto afslepen. Foto: Omroep Gelderland