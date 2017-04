Grootste mobiele aquarium staat in Nijmegen

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Zin in een duik? Dan kun je vandaag terecht in het Goffertpark in Nijmegen. Daar staat namelijk het grootste mobiele aquarium van Nederland.

En in dat aquarium zitten vissen, maar ook duikers. Want iedereen vanaf 11 jaar kan vandaag tussen 10.00 en 16.00 uur duikervaring opdoen. En dat in een aquarium van 7m2 met enorme ramen. 'Maar dit 'object' had er bijna niet gestaan', vertelt Hein van den Hoogen van het duikteam. Er ging iets mis met de vergunning, maar uiteindelijk bood de Goffertboerderij uitkomst. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Bekijk deze beelden.