Vermiste meisjes Nijmegen nog niet gevonden

NIJMEGEN - De politie in Nijmegen is nog altijd op zoek naar twee vermiste meisjes van 15 en 17 jaar oud.

De twee zijn sinds maandagavond vermist en de politie is meteen naar hen gaan zoeken. 'We hebben onder andere oproepen gedaan via sociale media, maar we weten nog altijd niet wat er gebeurd is', aldus een woordvoerder.

Het is voor de politie ook niet duidelijk of de twee nu vrijwillig zijn weggelopen. 'Zolang we ze niet gesproken hebben, weten we dat niet.'

