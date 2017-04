Smeets vindt dat De Graafschap in de play-offs hoort

DOETINCHEM - De Graafschap heeft plaatsing voor de play-offs niet in eigen hand.

Maar aanvoerder Bryan Smeets heeft er alle vertrouwen in dat het nog in orde komt. "Dit zijn de laatste kansen. Misschien staan we morgenavond al op de plek waar we willen staan. We hopen dat we nog een aantal thuiswedstrijden mogen spelen. Maar het moet nu wel goed vallen. De Graafschap hoort zeker in de play-offs thuis. We hebben zoveel punten verzameld na de winterstop. Met twee keer winnen zijn we dichtbij, verwacht ik."

Smeets heeft net als de hele selectie het grootste deel van de dag vrij gekregen vanwege Koningsdag. "Als er mensen iets mee willen doen, moeten zijn dat weten. Ik ga me voorbereiden op de wedstrijd tegen Achilles. Ik kijk wel een naar Koningsdag, maar ik heb het interview gisteren niet gezien."