Meijers wil dat Achilles zo lang mogelijk blijft leven

GROESBEEK - Achilles'29 zou morgen tegen De Graafschap officieus of officieel kunnen degraderen.

"Maar wij willen zo lang mogelijk in leven blijven", verklaart een strijdbare trainer Eric Meijers. "En met die laatste wedstrijden weet je het nooit. Dan kan het alle kanten op. Maar het wordt een zware klus. We zijn heel goed voorbereid en gaan kijken wat erin zit. Wij zijn na de winterstop een lastige ploeg met ongeveer een punt gemiddeld en zijn zeker niet kansloos. Thuis hadden we zelfs van ze kunnen winnen."

De aanvallers Freek Thoone en Emir Smajic (foto) starten niet in de basis. "Freek heeft de hele week niet getraind. Vandaag wel en misschien kan hij vanaf de bank beginnen. En Emir is zijn plek kwijt aan Niek Versteegen, maar met Emir op de bank hebben we wel wat achter de hand."