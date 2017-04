De Graafschap-trainer De Jong vindt Maxima ook prachtig van dichtbij

DOETINCHEM - Henk de Jong heeft ooit het genoegen gehad om het Koninklijk paar te ontmoeten.

"Ik mocht op de inhuldiging van de Koning tafelheer zijn op de boot waar ze op voeren", herinnert de trainer van De Graafschap zich.

"Ik heb met de Koning gesproken en dat was heel leuk. Hij weet alles van voetbal. Maar Maxima is een prachtige vrouw, van dichtbij ook."

De Jong begon expres eerder met trainen op Koningsdag. "Dit is een familiedag, ook voor de jongens. Daar moet je rekening mee houden. We trainen wel, maar ik vind dat ze vandaag leuke dingen moeten doen met hun gezin, vriendin of vader en moeder. En dat geeft meestal resultaat, dat wordt ook uitbetaald."

De Graafschap kan via een zege thuis op hekkensluiter Achilles'29 nog goede zaken doen richting plaatsing voor de play-offs. "Wij moeten voor onze mensen gaan, maar ook voor de punten. We willen tot de laatste secondes meedoen en liefst iets langer. We stonden op een gegeven moment vijttien, zestien punten achter, maar dat hebben we bijna ingehaald."