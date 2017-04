Zwembad Ulft wordt automuseum

ULFT - De gemeente Oude IJsselstreek heeft ingestemd met de verkoop van zwembad De Blenk in Ulft. De nieuwe eigenaar wil het voormalige zwembad gaan gebruiken als museum voor bijzondere auto’s.

Zwembad De Blenk heeft in november 2015, aansluitend op de opening van het nieuwe binnenzwembad in Terborg, haar deuren gesloten. Het gemeentebestuur heeft in 2016 besloten het gebouw te verkopen.

Eigen auto's in museum

De koper wil het voormalige zwembad in Ulft inrichten als museum voor privébezit van hoofdzakelijk bijzondere oude auto’s.