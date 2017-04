Werkzaamheden N18: 'Kijken mag, maar wel op veilige afstand'

EIBERGEN - Grote projecten zoals de aanleg van de nieuwe Twenteroute zie je niet zo vaak in de Achterhoek. Het is daarom ook niet gek dat veel mensen even een kijkje komen nemen bij de werkzaamheden. Aannemer Noaber18 en Rijkswaterstaat waarschuwen mensen dat ze niet te dicht bij de werkzaamheden moeten komen.

'Het komt dagelijks voor dat we mensen moeten vragen om van het bouwterrein af te gaan', zegt Ronald Overeem, manager integrale veiligheid bij Noaber18. 'We kijken wel uit', is een veel gehoorde reactie. Toch wijst Overeem op de gevaren. 'We hebben hier nu zo'n honderd vrachtauto's per dag in het gebied. Dat worden er nog meer. Vrachtwagenchauffeurs die op de bouwterreinen rijden verwachten daar geen kijkers.'

Naast het gevaar voor een ongeluk met een vrachtauto zijn er ook andere gevaren. 'Er ligt heel veel puin en we graven greppels. Het is hier gewoon gevaarlijk en mensen horen hier niet.'

Er is steeds meer te zien, zegt Overeem. 'Vanaf nu starten we met de aanleg van de kunstwerken, de bruggen, dat is natuurlijk heel erg interessant om te bekijken.'

Tribune om veilig te kijken

Net over de provinciale grens met Overijssel, bij Haaksbergen is een een tribune neergezet. 'Hier heb je het mooiste uitzicht en kun je veilig naar de werkzaamheden kijken.'

Volgens Overeem is het niet te doen om alle werkzaamheden in de hekken te zetten. 'We leggen 27 kilometer aan nieuwe weg aan, maar pakken ook het onderliggend wegennet aan'. Op de kruisingen met de nieuwe N18 en bestaande wegen staan overal hekken, waarschuwingsborden en verkeerslichten.

Dag van de bouw

Toch begrijpen de aannemer en Rijkswaterstaat dat het interessant is voor inwoners. Daarom worden er op 20 mei, tijdens de Dag van de Bouw, speciale bussen ingezet. 'Mensen kunnen dan over de weg rijden en de werkzaamheden van dichtbij bekijken'. Tussen 10.00 en 16.00 uur kunnen mensen opstappen aan de Jukkertweg in Eibergen.