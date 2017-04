Andrew Driver terug bij De Graafschap

DOETINCHEM - Andrew Driver keert terug in de basiself bij De Graafschap voor de thuiswedstrijd tegen Achilles'29. De Engelsman kampte de laatste weken met liesklachten.

Dat betekent dat Tolgahan Cicek weer op de bank moet plaatsnemen. Driver kan als linksback zijn ploeg nu helpen in de strijd om de 10e plaats, die recht geeft op play-offs voor promotie.

De Graafschap moet in ieder geval blijven winnen om dat te bereiken, daarnaast is het nog afhankelijk van concurrenten RKC, Eindhoven en Emmen. De Doetinchemmers moeten nog twee plaatsen stijgen en hebben daar nog twee wedstrijden voor.

Achilles'29 strijdt voor lijfsbehoud

Achilles'29 is de eerste tegenstander die De Graafschap moet verslaan. In Groesbeek werd het eerder dit seizoen 0-0. Achilles strijdt op dit moment tegen degradatie uit de eerste divisie, bij een nederlaag is het namelijk zover.

Opstelling De Graafschap: Bednarek, Van Overbeek, Straalman, Van Diermen, Nieuwpoort, Driver, Diemers, Smeets, Klaasen, Van den Hurk, Parszyszek.