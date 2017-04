Mis niks! Bekerfinale AZ-Vitesse live op Radio Gelderland

ARNHEM - Zet zondag 30 april de radio aan, want Omroep Gelderland doet live verslag van de bekerfinale AZ-Vitesse in De Kuip.

Vitesse staat na 27 jaar weer in de KNVB bekerfinale en kan geschiedenis schrijven door de eerste prijs te pakken. Omroep Gelderland is daar uiteraard bij en pakt groot uit. De bekerwedstrijd in De Kuip is live op de radio te volgen.

Niemand minder dan Bart Latuheru, oud speler van beide finalisten, analyseert de wedstrijd. Zelf speelde hij de laatste bekerfinale van Vitesse in 1990.



Foto: RTV Rijnmond

Het commentaar is in handen van de vaste Vitesse-verslaggevers Richard van der Made en Sander Maassen van den Brink. De uitzending van Radio Gelderland begint om 16.00 uur met live-schakelingen naar De Kuip, vanuit de supportersbussen en het Marktplein. Ook zijn er interviews met hoofdtrainer Henk Fraser en spelers.

Daarnaast is ook TV Gelderland aanwezig in De Kuip met live updates en een sfeerimpressie op de hele uren. TV Gelderland is te vinden op kanaal 30. Radio Gelderland valt te beluisteren op 90.4 fm of via 103.5 fm.