Man zet bus stil midden op snelweg

ZALTBOMMEL - De politie heeft woensdagavond een man aangehouden die met harddrugs op achter het stuur kroop en zijn bus vervolgens stilzette op de snelweg A2 bij Zaltbommel.

Toen de politie hoorde dat de auto stilstond op de A2 gingen agenten er snel naartoe. De bus werd meteen weggesleept. De 31-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats gaf direct aan bij de politie dat hij drugs had gebruikt en kwam verward over.

De politie vond in de bus nog een redelijke hoeveelheid amfetamine en XTC. Bij de man werd vervolgens een bloedproef afgenomen en is vervolgens overgebracht naar het politiebureau.