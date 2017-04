Gedumpte goudvissen krijgen nieuw huis

RENKUM - Het was een bizarre vondst voor de dierenambulance Nederrijn. Een vissenkom met twee goudvissen en één telescoopoogvis werden gedumpt langs de weg in Renkum. Na een oproepje op Facebook is er een nieuwe eigenaar gevonden voor de vissen.

'Dit komen we niet dagelijks tegen nee', zegt Thijs van de dierenambulance. En nee, ze hebben ook niet zoals honden of katten een chip om hun nek. Dus de eigenaar was moeilijk terug te vinden.'

Luister hier hoe Thijs de nieuwe baasjes van de goudvissen heeft gevonden:

Daarom besloot de dierenambulance Nederrijn de vissen op Facebook te plaatsen met de vraag wie de dieren wil hebben. 'We zijn overspoeld met reacties, dus we hebben een nieuw plekje. Dat is de kracht van Facebook.'

De vissen blijven in Renkum. De twee goudvissen gaan in een vijver, maar de telescoopoogvis moet in een aquarium. 'Die is te zwak voor de vijver', aldus Thijs.