Politie wekt autoslaper in Nijmegen

NIJMEGEN - De politie in Nijmegen heeft donderdagmorgen een man gewekt die in een auto lag te slapen voor zijn huis.

De man kwam vannacht thuis, maar kwam er achter dat hij zijn huissleutels was vergeten. Zijn dochter, die thuis was, lag te slapen. De man wilde zijn dochter niet 's nachts wakker bellen en daarom besloot de man in zijn auto te blijven liggen.

Agenten zagen de man donderdagmorgen liggen en besloten hem toch maar even te wekken om te vragen wat de man in zijn auto deed.