Twee gewonden bij brand in Apeldoorns huis

APELDOORN - Bij een woningbrand aan de Adelaarslaan in Apeldoorn zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee gewonden gevallen.

De brand ontstond rond 04.00 uur vannacht en zorgde voor veel schade in de woning. De zwarte rook sloeg uit de ramen. De brandweer was snel ter plaatse met een bluswagen en een hoogwerker.

Ook ambulancepersoneel was aanwezig. Zij moesten twee mensen gewond naar het ziekenhuis brengen. Wat voor verwondingen zij hebben opgelopen, is niet bekend.

De brand trok ook bekijks in de buurt, meerdere buurtbewoners stonden buiten. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.