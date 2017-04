NIJMEGEN - Tijdens de Koningsnacht in Nijmegen heeft een auto een fietsster aangereden. Dit gebeurde op de Smetiusstraat.

Volgens omstanders was de vrouw op de fiets in beschonken toestand en zag ze de auto over het hoofd.

Ambulancepersoneel ontfermde zich over de vrouw, maar ze mankeerde niets. Daarop hield de politie haar aan voor wangedrag.