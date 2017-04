Liveblog: Oranje, zon en bitterkoud

ARNHEM - De koning is jarig en dat betekent feest in Gelderland. Deze feestelijke dag wordt in de provincie op verschillende manieren gevierd, mede afhankelijk van het weer. In dit liveblog houden wij u op de hoogte.

10.10 De optocht in Heerde.

09.55 Boeken, DVD's en speelgoed. Kleedjes in Doesburg.

09.40 Beekpark in Apeldoorn!

09.30 Natuurlijk is Oranjestad Buren ook in de juiste sfeer vandaag. Verslaggever Niels Kater was er vanochtend.

09.15 'Geen bijzonderheden.' Dat kan de politie zeggen over hoe de Koningsnacht is verlopen.

09.10 Gouden tips om de kassa te laten rinkelen..

09.00 Verslaggever Jan Sommerdijk en presentator Rob Kleijs vechten een robbertje uit. Met als inzet een telescoop.

En hier is ie dan... Het felbegeerde stuk.

08.44 Ook in Doesburg liggen de kleedjes vol.

08.30 Tweedehands kleding heet vintage.

08.25 In de vroege ochtend zingt Rudy Böhmer een stukje van zijn lied gemaakt voor de koning op Radio Gelderland.

08.15 Ook de Ridders van Gelre feliciteren met de koning, met een historische verwijzing natuurlijk..

08.05 Zo hangt de vlag.. Als het goed is

08.00 De politie heeft donderdagmorgen een man gewekt die in een auto lag te slapen. Hij was zijn huissleutels vergeten en wilde zijn dochter niet wakker maken.

07.50 In Buren is de molen al versierd. De naam van de molen? De Prins van Oranje.

07.40 De vrijmarkt in het Goffertpark.

07.35 Wat een prachtige foto - met dank aan Ab Donker. Koningsdag begint met vorst.

07.25 'Ik vind het wel spannend. Maar ik denk dat we veel gaan verkopen, want de prijsjes zijn laag.' De 8-jarige Bram is er klaar voor. Hij gaat verkopen in Culemborg.

07.10 Bibberen...

Na een koude nacht met lichte vorst en aan de grond op vrij veel plaatsen matige vorst, blijft het overdag fris. Het wordt vanmiddag maar 10 of 11 graden. De Koningsdag is zonnig begonnen, maar al vrij snel komen er stapelwolken en vooral vanmiddag en vanavond vallen een paar buien. MeteoGroup

07.00 Hoe eet je een tompouce? Het antwoord!

06.45 De één is net uit bed, de ander ligt er net in. De Koningsnacht in Arnhem:

06.30 Typisch verschijnsel van Koningsdag is de vrijmarkt. Mensen zijn al vroeg met hun kleedjes neergestreken in parken en op pleinen om hun overbodige kleren, speelgoed en prullaria aan de man te brengen. U kunt daar trouwens grof geld mee verdienen.

