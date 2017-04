Liveblog: Koude Koningsdag en zo eet je een tompouce

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De koning is jarig en dat betekent feest in Gelderland. Deze feestelijke dag wordt in de provincie op verschillende manieren gevierd, mede afhankelijk van het weer. In dit liveblog houden wij u op de hoogte.

07.10 Bibberen... Na een koude nacht met lichte vorst en aan de grond op vrij veel plaatsen matige vorst, blijft het overdag fris. Het wordt vanmiddag maar 10 of 11 graden. De Koningsdag is zonnig begonnen, maar al vrij snel komen er stapelwolken en vooral vanmiddag en vanavond vallen een paar buien. MeteoGroup 07.00 Hoe eet je een tompouce? Het antwoord! 06.45 De één is net uit bed, de ander ligt er net in. De Koningsnacht in Arnhem: 06.30 Typisch verschijnsel van Koningsdag is de vrijmarkt. Mensen zijn al vroeg met hun kleedjes neergestreken in parken en op pleinen om hun overbodige kleren, speelgoed en prullaria aan de man te brengen. U kunt daar trouwens grof geld mee verdienen. Zie ook: Grof geld verdienen op de vrijmarkt, zo doe je dat