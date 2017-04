Wijkhelden ruimen zwerfvuil op

ARNHEM - In Elburg, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek gaan vanaf vandaag kinderen en volwassenen op pad om zwerfvuil op te ruimen. Deze zogenoemde Wijkhelden zetten zich in om de buurt schoner en leefbaarder te maken.

De bedoeling is dat de kinderen en volwassene regelmatig een schoonmaakronde lopen door de buurt en dan zwerfafval opruimen. Zo moet de wijk er beter uit gaan zien in de hoop dat er minder nieuw afval op straat en in het groen gegooid wordt.

Beloning

De Wijkhelden krijgen er ook iets voor terug. Ze worden voorzien van veiligheidshesjes, knijpers en speciale afvalzakken. Ook beloont de gemeente de wijkhelden uit groep 3 tot en met 8 van de basisschool voor elke opruimronde met 2 euro 50 per week.