Goudvissen in kom langs de weg gedumpt

ARNHEM - Katten of honden die gedumpt worden. Dat hoor je nog wel eens. Maar een kom met goudvissen? Dat is vrij bijzonder. De Dierenambulance Nederrijn vond ze dinsdag langs de weg in Renkum.

Met kom en al waren de twee 'gewone' goudvissen en één telescoopoog gedumpt. De dierenambulance zoekt nu een nieuw thuis voor ze. Op Facebook doet de dierenambulance een oproep wie de gedumpte dieren een goed plekje kan bieden.