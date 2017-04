Vitesse staat voor 'grote test' met organisatie rondom bekerfinale

ARNHEM - Vitesse wacht een zware klus rondom de bekerfinale. '18 duizend mensen heen en terug. Ook voor ons is dit een test.'

Zondag bood Vitesse nog haar excuses aan omdat veel Feyenoord fans te makkelijk op de hoofdtribunes van het Gelredome terecht waren gekomen. Tijdens en na de wedstrijden ontstonden enkele situaties die bestempeld werden als 'dreigend'.

Topsportevenement

De bekerfinale wordt gespeeld in de Rotterdamse Kuip, maar Vitesse is ook als club verantwoordelijk voor een deel van de organisatie. Vooral rondom het vervoer, maar ook de eventuele huldiging in het centrum van Arnhem waarin Vitesse samen optrekt met de gemeente. 'Het is een mooie test voor ons', stelt directeur Joost de Wit. 'Namelijk of we kunnen omgaan met een topsportevenement. Met finales.'

Veiligheid

'Wij moeten zorgen dat alles soepel verloopt', vervolgt De Wit. '18 duizend mensen die veilig heen en ook weer terug moeten komen vanuit Rotterdam. Ook voor ons als club is het een finale. Alle afdelingen werken keihard aan alle zaken er om heen. We blijven er rustig onder en hebben alles onder controle. Ja, en mochten we winnen dan moet ook alles daarna goed georganiseerd worden.'

Direct Europa in

De belangen voor Vitesse zijn enorm, zo meldt De Wit. 'Ten eerste wachten we al 125 jaar op sportief succes. Nu zijn we zo dichtbij en gaan we vol. Het geeft, als we winnen, een gigantische boost. Voor de fans, de spelers, intern, voor iedereen. Je zet jezelf op de kaart. We mogen direct Europa in en komen dan in de groepsfase. De kortste weg is via de beker. Die dingen tellen allemaal mee. Daarom is het heel belangrijk dit voor elkaar te krijgen.'

Miljoenen euro's

Als deelnemer aan de Europa League krijgt een club 2,5 miljoen euro. Maar dat is nog alles weet De Wit. 'Dat stelt de UEFA als marketinggeld beschikbaar. Daar bovenop komen de inkomsten en kaartverkoop van de wedstrijden.'

Blijven bij Vitesse

Ook heeft het eventueel winnen van een bekerfinale invloed op de selectie. 'Vergis je niet, spelers willen misschien net iets liever bij onze club blijven. Om Europees voetbal nog mee te maken. En spelers willen graag bij Vitesse voetballen. De selectie wordt ook meer waard. Allemaal zaken die dan heel positief gaan uitpakken.'