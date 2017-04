Wonen op een camping, mag dat? En leuk, die nieuwe N18. Dit is uw nieuws van Koningsdag

ARNHEM - De gemeente Epe wil keihard optreden tegen mensen die permanent wonen op vakantieparken, de aanleg van de nieuwe Twenteroute trekt veel bekijks, maar dat is niet zonder gevaar en onze koning is jarig en dat betekent feest in de provincie. Uw nieuws van deze Koningsdag 27 april.

Wonen er criminelen of zijn het gewone, normale mensen op een vakantiepark? De gemeente Epe bestempelt chaletpark De Beekhorst als foute boel en wil een einde aan permanent wonen daar. Het toerisme moet terugkeren.

Epe controleert grondig en dreigt met forse boetes. Een man uit Roemenië woont sinds augustus vorig jaar op het park. 'Al drie jaar staan we ingeschreven bij de woningstichting, maar we hebben nog geen huis toegewezen gekregen. Als we hier weg moeten, weet ik niet hoe het verder gaat', zegt hij.

De aanleg van de nieuwe Twenteroute is voor veel Achterhoekers razend interessant. De bouwweg, bruggen en al dat bouwmateriaal trekken veel bekijks. Maar kijken bij een weg in aanbouw is ook gevaarlijk en daarvan is niet iedereen doordrongen.

Rijkswaterstaat en de aannemer waarschuwen omstanders voor al die vrachtwagens die af en aan rijden.

En natuurlijk: het is Koningsdag. Onze koning en zijn gezin vieren Koningsdag in Tilburg, maar dat betekent niet dat in uw eigen Gelderland niets te doen is. Verslaggevers van Omroep Gelderland doen de hele dag verslag. Ze melden zich onder meer vanuit Culemborg, Nijmegen, Lochem, Borculo en Heerde. En wat hoort er natuurlijk bij Koningsdag? De vrijmarkt.

