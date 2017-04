'Lag Google eruit in Zaltbommel ofzo?'; Groningse raadsleden verbijsterd over Rehwinkel

ARNHEM - Groningse raadsleden reageren met verbijstering op de benoeming van Peter Rehwinkel als waarnemend burgemeester in Zaltbommel. Rehwinkel was eerder burgemeester van Groningen en kreeg daar veel kritiek te verduren. In het Dagblad van het Noorden spreken de raadsleden hun onbegrip uit over de keuze die hun collega volksvertegenwoordigers hebben gemaakt.

'Lag Google er de afgelopen jaren uit in Zaltbommel ofzo?, vraagt CDA-voorman René Bolle van de Groninger gemeenteraad zich af. Ook SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk begrijpt de keuze voor Rehwinkel niet. 'Het is maar goed dat ik er niet meer over ga. Ik heb medelijden met de bevolking van Zaltbommel. Dat volksvertegenwoordigers zo’n keuze maken. Onbegrijpelijk.'

Uit vijf kandidaten kozen alle partijen in de Zaltbommelse raad voor Rehwinkel. De enige partij die een andere kandidaat bovenaan hun lijstje had staan, was de SGP. Waarom zij iemand anders verkozen, willen ze niet zeggen.

Ook onbegrip over 'tweede kansenbeleid'

Naast onbegrip voor de keuze van de raadsleden, is er ook onbegrip voor wat het 'tweede kansenbeleid' van de commissaris wordt genoemd. Rehwinkel is niet de eerste bestuurder met een smet die door commissaris van de Koning Clemens Cornielje wordt voorgedragen. Harry de Vries, Loek Hermans en Rob Metz zijn allemaal bestuurders die sneuvelden, maar in Gelderland toch weer een baan als bestuurder mochten hebben van de commissaris.

Loek Hermans werd na de voordracht in Zutphen alsnog door de raad afgewezen. Dit zeer tegen de zin van de commissaris in. 'Loek Hermans had een tweede kans verdiend', zei Cornielje destijds. 'Iedereen mag fouten maken maar iedereen moet ook, ook na tien jaar, weer een tweede kans krijgen. Die had ik hem willen geven.'

Maar volgens Clemens Cornielje is er geen sprake van bewust 'tweede kansenbeleid' bij zijn voordrachten voor burgemeesters in Gelderland. Rehwinkel paste simpelweg in het profiel van wat de gemeente zocht.

'Peter Rehwinkel is eerder burgemeester van Naarden geweest. Ook een vestingstadje. Hij was ook voorzitter van de vereniging van vestingsteden en is als zodanig ook bekend met de problematiek van Zaltbommel. De afstand Amsterdam-Zaltbommel is ook makkelijk te overbruggen', zegt Cornielje in een reactie.

Commissaris spreekt alle kandidaten voor

De commissaris beslist bij een burgemeestersvacature of een kandidaat past bij het profiel van wat een gemeente wil. Hij spreekt vooraf met alle kandidaten en kiest vervolgens welke hij bij de gemeenteraad voordraagt.

Omdat het in Zaltbommel om een lange tijdelijke benoeming ging, heeft Cornielje vijf kandidaten naar voren geschoven. De gemeente zocht een ervaren bestuur en Rehwinkel paste in dat profiel. Voor Cornielje was zijn verleden geen reden om hem niet voor te dragen.

