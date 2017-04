Gelderland viert feest tijdens Koningsnacht

Beat the Bridge in Arnhem (Foto: Omroep Gelderland)

ARNHEM - Op diverse plaatsten in Gelderland barsten de festiviteiten al de avond voor Koningsdag los. Onder andere in Arnhem, Nijmegen en Voorthuizen wordt er vanavond al volop gefeest in de Koningsnacht.

In Voorthuizen is dat heel bijzonder, want na 89 jaar is het avondoptreden van Koningsdag naar de Koningsnacht verplaatst. Daar wordt onder meer opgetreden door Ronnie Ruysdael en z'n Rakkers en de Memphis Maniacs.

In Arnhem wordt er gefeest op diverse podia. Zo is er het KingSize Festival op de Markt, met dj's als The Flexican en Afro Bros.

Naast Musis is het 8Bahn Kings Night & Day, een festivaldancefeest. Bands als This is Beethoven, The Originals en Beatcrooks spelen op de Korenmarkt. Beat the Bridge bij de John Frostbrug is het hardste Oranjefeest met onder meer dj Paul Elstak. En dan is er nog King of Pop op het Gele Rijdersplein met Project89 en dj Jeremy Juno. Maar ook op diverse andere plekken zijn bands en dj's.

In Nijmegen wordt er met Koningsnacht gefeest bij café De Grote Markt, Maximariënburg, het Koningsplein, de Molenstraat en in diverse cafés. In de Molenstraat treden onder meer op The Flexican, Phalerieau, Afro Bros, Ruubi en Lewis Low.