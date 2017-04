Keeper Eloy Room wil rust uitstralen: Dit kan een jongensboek worden

Eoly Room

ARNHEM - Eloy Room is bezig aan een sterk seizoen bij Vitesse. De Nijmegenaar weet dat keepers belangrijk kunnen zijn in finales. Zondag kan hij in de finale van de KNVB-beker tegen AZ geschiedenis schrijven. 'Dat zou een jongensboek zijn.'

Room moet lachen bij die constatering. De keeper kan de schlemiel zijn, maar ook de held. Zeker als het aankomt op strafschoppen na verlenging en dat zou tegen een op papier gelijkwaardige tegenstander als AZ zo maar kunnen. 'Ja, ik weet het. Maar ik zou ook net zo blij zijn als we zonder die reeks winnen. Hoe maakt mij namelijk niet uit. Als we die beker maar pakken.' Besef Volgens Room is iedereen bij Vitesse klaar om geschiedenis te schrijven. 'We hebben er zin in. Het is een hele speciale week en dit is wat je wil. Om de prijzen spelen. Zo vaak maak je dat niet mee. Een mooi en belangrijk moment ook voor de club. We beseffen allemaal wat er op het spel staat.' Geen extra druk Nuchter als altijd zegt Room zich rustig voor te bereiden op de clash in De Kuip. Voor hem geen andere dingen dan normaal. 'Ik blijf gewoon mezelf. Je moet,denk ik, ook niet te veel willen veranderen. Ik probeer rustig te blijven. En dat ook uit te stralen. Druk is er altijd, maar ik voel dat niet extra op mij als persoon.' 'Je moet ook genieten. Als je jezelf te veel druk oplegt, geniet je minder. Tegelijkertijd, alleen als je wint kun je gaan genieten. Dus dat moeten we goed voor ogen houden.'