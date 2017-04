Fans met een geel-zwart hart; muzikale steun voor Vitesse

ARNHEM - Vitesse krijgt op weg naar de bekerfinale van alle kanten muzikale steun. Joey Hartkamp nam met een groep supporters een speciaal lied op, terwijl Vitesse huis-DJ Walter Witlov samen met De Trollies een lied opnam.

Joey Hartkamp dook deze week de studio in met een groep Vitesse-fans. Met een biertje in de hand en de spanning van de aanstaande bekerfinale in het hoofd zingen ze 'Ernems Trots, op Noord en Zuid schreeuwen we Vitesse vooruit!'

Joey Hartkamp kijkt enorm vooruit naar de bekerfinale: 'Ik slaap inmiddels slecht van de spanning, het moet gaan gebeuren zondag tegen AZ!'

Huis DJ Walter Witlov van Vitesse maakte een Vitesse-lied met gelegenheidsgezelschap Pyr, Henk en Michiel alias De Trollies met de naam: Geel zwart Vitesse hart! 'Ik heb zelf ook een Geel-zwart hart. Ik was erbij in 1990, zondag gaan we een feest maken in Rotterdam!', aldus Walter.

Zondag rond de finale treedt Joey Hartkamp live op op het Vitesse-fanplein in Rotterdam en ook DJ Walter Witlov zal de fans voor het duel opwarmen. De beide liedjes zullen ook in De Kuip te horen zijn.