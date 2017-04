Op pad met de Ridders van Gelre - 6 mei Vrieze’s Erfgoed Wapenveld

ARNHEM - Op zaterdag 6 mei zijn we weer op een unieke locatie. Vrieze’s Erfgoed is gelegen op het snijvlak van het Veluwe-massief en de IJsselvallei aan de noordkant van Wapenveld. Het complex is door wijlen molenaar Willem Vrieze, geschonken aan de Stichting Molenbezit Heerde. Bijzonder is dat de molenaar op 22 oktober 2013 op zijn eigen erf begraven is.

De twee totaal verschillende landschapstypen en de cultuurhistorische parels in de omgeving, maken van Vrieze’s Erfgoed een perfect startpunt voor het verkennen van de omgeving. Vrieze’s Erfgoed zelf bestaat uit molen de Vlijt, het bezoekerscentrum in de vroegere molenaarswoning, een streekwinkel en een erf van drie hectare. Op het erf zijn een moestuin, boomgaard, bijenstal en bijenhotel te vinden en een deel van het terrein wordt gebruikt voor historische akkerbouw. Over het terrein is een boeiende wandeling uitgezet waarin de historie wordt behandeld. Informatiepanelen buiten en interactieve panelen binnen behandelen zes boeiende thema’s over de historie en het ontstaan van het gebied. Iedereen is vanaf 10.00 uur van harte welkom.