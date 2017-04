Rapper tegen EenVandaag voor rechter: 'Zuiver mijn naam'

ARNHEM - De kortgedingrechter in Lelystad doet binnen nu en drie weken uitspraak in de zaak die rapper Amine Elghasyry heeft aangespannen tegen het tv-programma EenVandaag. Elghasyry zegt door die reportage als IS-terrorist te worden gezien. Hij wil dat zijn naam wordt gezuiverd.

In een reportage over Syriëgangers toonde het actualiteitenprogramma een videoclip van de Arnhemmer. Twee jongens in de clip reisden later af naar Syrië om voor IS te strijden. EenVandaag maakte beiden in de reportage onherkenbaar, maar de rapper niet. Daardoor, meent Elghasyry, zien veel mensen hém als terrorist.

Rapper kreeg doodsbedreigingen

Voor de rechtbank eiste Elghasyry woensdagochtend een rectificatie en dat zijn naam wordt gezuiverd. Het aantal optredens als rapper is teruggelopen sinds de uitzending, zegt de Arnhemmer. Hij kreeg onder meer doodsbedreigingen en zijn werkgever heeft hem, Elghasyry is accountmanager, in functie teruggezet.

'Mijn zoontje van bijna 8 stelt vragen'

'Mijn zoontje van bijna 8 zit op Snapchat en Instagram en hij stelt mij vragen, want hij krijgt vragen van andere kinderen. Ik probeer het hem uit te leggen.'

Hij heeft geen flauw idee of de rechter hem in het gelijk stelt. 'Het programma zegt in de eindtune dat ik met IS niets te maken heb, maar dan is iedereen al weg gezappt.'

EenVandaag wacht vonnis af

Hoofdredacteur René van Brakel van EenVandaag laat weten de kwestie te betreuren. 'We hebben vanochtend bij de rechter ons standpunt uiteengezet. Het woord is nu aan de rechter, wij wachten het vonnis af.'

Zie ook: