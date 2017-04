Asielzoekerscentrum Aalten sluit eind dit jaar deuren

AALTEN - Het asielzoekerscentrum (azc) in Aalten sluit dit jaar haar deuren. Ook het permanente azc in Apeldoorn, waarvan de bouw door de aanwezigheid van vleermuizen net een jaar is vertraagd, komt er niet. Dat heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) woensdag bekendgemaakt.

Reden voor de sluiting is een daling van het aantal asielzoekers in Nederland. Daardoor heeft het COA dit jaar nog maar 31.000 opvangplaatsen nodig voor de centrale opvang van asielzoekers. 45 locaties sluiten dit jaar of zijn in 2017 al gesloten, waaronder de azc's in Apeldoorn, Beuningen, Doetinchem, Ermelo, Rheden, Velp, Wageningen, Warnsveld en een locatie in Winterswijk. 61 opvanglocaties blijven open. Ook wordt de opvangcapaciteit van achttien locaties teruggebracht. Dit geldt ook voor de tweede locatie in Winterswijk. Spreiding azc's belangrijk Volgens het COA is 'een evenredige spreiding van locaties over het land van belang om het asielproces goed te laten verlopen.' Daarnaast zijn flexibiliteit, kwaliteit, duurzaamheid en financiën meegenomen bij het bepalen van de locaties die open blijven. Verhuizen in zomer Voor de 204 asielzoekers en vergunninghouders die nu nog in het centrum in Aalten verblijven wordt een andere locatie gezocht. Het COA streeft ernaar gezinnen met kinderen zoveel mogelijk te verhuizen tijdens de zomervakantie, zodat kinderen het nieuwe schooljaar op een andere school kunnen beginnen. De komende periode wordt bekeken wat de sluiting betekent voor de medewerkers van de azc's. Zie ook: Vleermuizen vertragen komst asielzoekers

