Dieren spotten op de Veluwe met een app die met de seizoenen meeverandert

ARNHEM - Boeken genoeg over de Veluwe, maar nu is er ook een natuurreisgids in combinatie met een app voor je smartphone. Daardoor krijg je lokale informatie, gebaseerd op het seizoen. Zo weet je dus precies waar je op moet letten.

De nieuwe Crossbill Guide Veluwe en app geven natuurliefhebbers meer kans om zelf de rijke flora en fauna te ontdekken op de 22 beschreven routes over de Veluwe. Het boek en de app zijn ontwikkeld door Dirk Hilbers uit Arnhem. Hij vertelde woensdag op Radio Gelderland over zijn boek, en over de app.

Beluister hier het interview met Hilbers.

Er was nog geen natuurreisgids

'Het is de eerste Nederlandse reisgids die we hebben gemaakt', zegt de bioloog en schrijver. 'Er zijn nog geen natuurreisgidsen over de Veluwe. Er zijn koffietafelboeken, boeken over delen van de Veluwe, maar er was nog geen natuurreisgids over welke bijzondere natuur er is te vinden en dat je dat zelf kunt vinden.'

Seizoens- en locatiegebonden informatie

Hilbers: 'De app weet dankzij je telefoon welke datum het is en geeft informatie weer over de dieren en planten in dat seizoen.' Naast seizoensgebonden informatie, staat er ook informatie over het landschap, de geschiedenis, en de geologie van de Veluwe. Alle genoemde planten en dieren worden omschreven, inclusief foto’s en waarnemingstips.

Volgens Hilbers is de app bijna zo goed als een boswachter meenemen op je wandeling.

De Crossbill Guide Veluwe kost 22,95 euro (preview). De Crossbill app Veluwe is gratis te downloaden.