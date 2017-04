Grof geld verdienen op de vrijmarkt, zo doe je dat

Foto: Omroep Gelderland

WAGENINGEN - Morgen is het Koningsdag en dan komt de koopmansgeest bij menig Gelderlander weer naar boven. Velen trekken hun oude spulletjes van zolder in de hoop ze voor een aardig zakcentje te slijten op een vrijmarkt. Maar wat is nu de beste manier om morgen ook werkelijk van je spullen af te komen en nog winst te maken ook? Enkele tips op een rij.

'Blauwe bessen, frambozen! 3 dozen 2 euro 50!', klinkt het uit de marktkraam van Erik Hulshof. Hulshof staat al meer dan 25 jaar op de markt in Wageningen. Als geen ander weet hij dus hoe je je waren zo goed mogelijk aan de man brengt. Mensen die morgen op Koningsdag hun kleedjes uitspreiden op de vrijmarkt kunnen dus het nodige van hem leren. Zijn belangrijkste tip: stal goed uit. 'Zorg dat de spullen goed zichtbaar zijn. Dus niet dat je aan de voorkant een bult hebt liggen en dat de spullen daar achter te laag liggen.' De marktkoopman vertelt ook dat je het je klant zo makkelijk mogelijk moet maken. Er moet daarom zoveel mogelijk met ronde prijzen gewerkt worden. 'Soms neem ik dan genoegen met minder winst. Als ik maar een eurootje kan leggen. Dat verkoopt veel makkelijker dan 1 euro 10.' Belangrijk is het ook dat je als verkoper voldoende wisselgeld op zak hebt. Bovendien moet je een goede band scheppen met je klant, aldus de marktkoopman. 'Wees altijd vriendelijk, klinkt het uit de kraam.' Morgen wordt het koud. Ook hiertegen heeft de marktkoopman wel een paar tips. 'Leg op de grond een stuk karton. Dan kan de kou niet optrekken tegen je voeten en drink warme chocomelk.' Zo heeft Hulshof in ieder geval al menig koude dag overleefd.