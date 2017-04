BuitenGewoon Radio: Tadaa... onze nieuwe presentator van BuitenGewoon TV!

ZUTPHEN - Iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur struint verslaggever Laurens Tijink door de Gelderse natuur. Vandaag gaat Laurens op pad met de nieuwe presentator van BuitenGewoon TV. Wie zal het zijn?

Het is een heerlijke zonnige ochtend, de IJssel in Zutphen ligt er mooi bij. Nader je Zutphen vanuit het westen, dan raak je onder de indruk van haar ligging aan het water en haar prachtige skyline. Laurens is vandaag beland in een mooi stukje Gelderland. En niet voor niets, want uit deze stad komt de nieuwe presentator van BuitenGewoon TV.

En zo'n nieuwe presentator, die wil Laurens toch wel even aan de tand voelen.. Want, wat zijn dat voor vogels die hier bij de IJssel vliegen?

En, heb je zijn stem herkend? Inderdaad, de nieuwe presentator is... Harm Edens!

Op deze plek langs de IJssel, met haar weidegeelsterren, kievitsbloemen, maïsvelden en mooie vergezichten gaat Harm bijna elke week wel een keer wandelen. "De IJssel is de mooiste rivier van Nederland. Ik vind het zo'n voorrecht om in Zutphen te wonen." Benieuwd wat Harm met natuur heeft? Luister maar.

Behalve de kieviten, eksters en waterhoentjes duiken er langs de IJssel nog andere bewoners op: hazen. Laurens en Harm tellen er negen. "De hazen wonen hier." Zouden ze de BuitenGewoon TV-uitzending van Harm gehaald hebben? "Zeker en daarna zouden we er grappige stemmetjes onder zetten." Hoe dat klinkt? Nou zo..

Meer zien én horen van Harm? Aanstaande zaterdag 6 mei om 17.20 weer een nieuw seizoen BuitenGewoon bij Omroep Gelderland!

BuitenGewoon Radio wordt iedere zondag tussen 07.00 en 10.00 uur uitgezonden in het programma Zin in Zondag.