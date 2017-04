EWIJK - Een 50-jarige man uit Ewijk kreeg woensdag 30 maanden cel, waarvan 15 maanden voorwaardelijk, voor het stichten van twee branden en het plegen van meerdere vermogensdelicten.

Hij stichtte een brand in een campinggebouw in Ewijk en een kapel in Winssen. Ook stal hij rolstoelen, scootmobiels en geld uit een crematorium in Beuningen.

De man moet een benadeelde partij een schadevergoeding van 2100 euro betalen.