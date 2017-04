Jaar cel voor bij keel grijpen en poging afpersing

WIJCHEN - Een 50-jarige man uit Wijchen is veroordeeld tot een jaar cel vanwege een poging tot afpersing.

De man belde in januari aan bij een 75-jarige vrouw. Toen zij de deur opendeed greep de man haar bij haar keel, sloeg haar in het gezicht en schreeuwde om geld. Het slachtoffer wist zich te verweren en de Wijchenaar verliet de woning zonder buit.

De celstraf is hoger dan het Openbaar Ministerie had geëist. De rechtbank houdt rekening met het feit dat de man geen hulp wil zoeken en dat hij geen spijt heeft betoond. Volgens de rechter is er een groot herhalingsgevaar.