Brandstichting op bestelling: man moet cel in

Foto: Rechtspraak.nl

APELDOORN - Een 38-jarige man uit Apeldoorn is woensdag veroordeeld voor brandstichting in een huis in zijn woonplaats. Hij kreeg 10 maanden cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk en een werkstraf van 240 uur.

De man heeft in november 2015 brand gesticht op verzoek van een van de bewoners van de woning. Daar heeft hij geld voor ontvangen. Bij de strafoplegging hield de rechtbank er rekening mee dat de Apeldoorner al meerdere keren met politie en justitie in aanraking is gekomen. Maar ook telt mee dat hij zelf inziet dat hij hulp nodig heeft en dat hij daaraan wil meewerken.