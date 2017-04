'Dat kan toch niet!' Verrassing is groot bij lintjes in Heumen

MALDEN - In Heumen zijn de lintjes woensdag aan huis uitgereikt door burgemeester Mittendorff. Volgens de kersverse burgemeester voelen de gedecoreerden zich veel beter op hun gemak in hun eigen omgeving met familie en vrienden om zich heen.

Vrienden en kennissen stelden zich vanochtend verdekt op om te wachten op burgemeester Mariët Mittendorff voordat ze richting het huis lopen van Ineke de Groot.

Mittendorff is in maart benoemd in Heumen. Ze reikt de lintjes bewust niet uit op het stadhuis. 'Ja, ik dacht een eigen plek waar mensen zich prettig voelen. Vrienden die daar op uitnodiging zijn die zich daar ook prettig voelen. Iedereen voelt zich daar eigenlijk lekker. En dat leek me een goede plek om dan de dankbaarheid van al die mensen over te brengen.'

Overlast verminderen

Ineke de Groot zet zich als voorzitter van de Stichting Kattenzorg Nijmegen al 26 jaar in om de overlast van zwerfkatten en verwilderde katten te verminderen. Zij laat katten herplaatsen, zorgt voor gastgezinnen, begeleidt de vrijwilligers en heeft een luisterend oor voor eigenaren van problematische huisdieren.

Dat Ineke een dierenliefhebber is blijkt als de drie honden het bezoek luidkeels verwelkomen. Daarnaast zijn er nog katten, koikarpers, duiven en de kip van Ineke die juist gisteren 14 jaar is geworden.

Smoes was verrassing voor verjaardag

Vol ongeloof luistert Ineke de Groot naar 'het heeft de Koning behaagd...' Volkomen verrast roept ze uit: 'Nee, dat kan toch niet!' Haar man Gerard kijkt geamuseerd toe als Ineke het lintje opgespeld krijgt. Hij heeft zijn vrouw vandaag thuisgehouden door haar een verrassing voor haar aanstaande verjaardag te beloven.

Als Ineke over haar eerste schrik heen is, kijkt ze vol bewondering naar de decoratie. Hoe ze zich voelt? 'Koninklijk! Ja, ik vind het geweldig. Ik vind het zo mooi!'

