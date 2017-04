Keepersschool vader en zoon Centen van Achilles'29

BEUGEN - Vader Twan Centen is keeperstrainer bij Achilles'29 en zijn zoon Dani zit in de selectie. Maar het duo is zelf ook begonnen met een keepersschool: Goalkeeping ABC.

Samen met Achilles-jeugddoelman Gijs Schalks hadden ze woensdag hun eerste dag bij VIOS'38 in Beugen, de oude club van de familie Centen. Het project is opgezet samen met 4 Skills, dat voetbalscholen verzorgd in het hele land.

Dat is ook de bedoeling van Goalkeeping ABC. "Ik wil mijzelf goed ontwikkelen als keepertrainer", legt Dani Centen uit. "We willen dit zo groot mogelijk maken in Nederland. Het combineert goed, want als ik klaar ben met mijn eigen training bij het eerste van Achilles, geef ik ook trainingen aan de jeugdkeepers daar. Het gaat ook goed mee samen met mijn studie topsportmanagement en ondernemerschap."

Het keepen zat er al vroeg in bij Dani Centen. "Hij kon heel goed voetballen, maar ook keepen. Maar toen zag hij zijn vader in de goal staan en toen was de keuze zo gemaakt", lacht Twan Centen. "Heel bijzonder om samen met hem dit te doen nu. Ik ben zelf al zeker 25 jaar keeperstrainer en zit al zestien bij Achilles. We willen de kinderen op een hele leuke manier bezig te kunnen houden en wat informatie mee te geven. Maar vooral plezier hebben."